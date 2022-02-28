Зеленский считает, что нынешние сутки являются решающими для Украины

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"Президент Зеленский сказал, что считает, что следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины, и премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить доставку оборонительной помощи со стороны Великобритании и союзников в Украину", - говорится в сообщении.

Детали

Лидеры договорились продолжать поддерживать тесные контакты, и премьер-министр Джонсон вновь подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины.

Он высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения и высоко оценил лидерство президента Зеленского перед лицом таких невзгод. Сопротивление украинского народа - героическое, добавил Джонсон.

Напомним

Зеленский и Джонсон провели телефонные переговоры.