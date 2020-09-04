Зеленський визначив зарахування декрету військових до строку вислуги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Перебування військовослужбовців у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні. Відповідний президентський указ №372/2020 від 3 вересня оприлюднено на сайті Президента України, передає УНН.
Так, указ передбачає внесення змін до низки положень про проходження військової служби у Службі зовнішньої розвідки, Управлінні державної охорони, Службі безпеки, Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту, Державній прикордонній службі, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
Зокрема, положення доповнюються пунктами наступного змісту: "Час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні".
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні. Передбачене, зокрема, вдосконалення процедури отримання іноземними ІТ-фахівцями дозволу на імміграцію в Україну.