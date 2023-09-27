Зеленський відреагував на авіанальоти, що здійснюють росіяни по Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіанальоти, що здійснюють росіяни по Херсонщині останніми днями. У своєму вечірньому відеозверненні до українців він висловив співчуття усім хто втратив рідних та близьких через російські атаки, передає УНН.
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“Окрема увага — Херсону, Херсонщині. Цими днями росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких”, — сказав у своєму вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський.
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Український Президент також подякував усім українцям, які залишаються працювати у регіонах, що постійно потерпають від обстрілів з боку російських військових. Зеленський переконаний, що допоки на українських територіях є життя — терор не переможе.
Очільник держави також подякував рятувальникам, правоохоронцям і військовим, які щодень ризикуючи життям захищають нашу державу від окупантів.
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Нагадаємо
Сьогодні 27 вересня росіяни здійснили масований обстріл Херсона. Поцілили щонайменше по двом підприємствам.