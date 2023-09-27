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Зеленский отреагировал на авианалеты, которые осуществляют россияне на Херсонскую область

Зеленский отреагировал на авианалеты, которые осуществляют россияне на Херсонскую область

Киев • УНН

 • 291667 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авианалеты, которые осуществляют россияне по Херсонщине в последние дни. В своем вечернем видеообращении к украинцам он выразил соболезнования всем кто потерял родных и близких из-за российских атак, передает УНН.

Цитата

“Отдельное внимание — Херсону, Херсонщине. В эти дни россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких”, — сказал в своем вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский.

Детали

Украинский Президент также поблагодарил всех украинцев, которые остаются работать в регионах, постоянно страдающих от обстрелов со стороны российских военных. Зеленский убежден, что пока на украинских территориях есть жизнь — террор не победит.

Глава государства также поблагодарил спасателей, правоохранителей и военных, которые каждый день рискуя жизнью защищают наше государство от оккупантов.

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Напомним

Сегодня 27 сентября россияне осуществили массированный обстрел Херсона. Попали по меньшей мере по двум предприятиям.

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