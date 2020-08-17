Зеленський ветував закон про продовження мораторію на відчуження майна за несплату кредитів

"Надано пропозиції Президента до закону", - йдеться на сайті.

Додамо, що законопроект передбачає продовження мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене за валютними кредитами. Передбачається, що такі умови діятимуть до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті.

"Продовження дії мораторію є одним із стримуючих факторів відновлення іпотеки, що є важливим з огляду на запровадження карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та очікуваних наслідків, зокрема у вигляді падіння рівня доступності житла. При вирішенні цього питання не може залишитися поза увагою погіршення фінансового становища громадян", - йдеться у пропозиціях Президента.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3640 щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.