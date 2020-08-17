Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества за неуплату кредитов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94293 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103890 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129684 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109019 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129230 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101710 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102446 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104262 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102001 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

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Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества за неуплату кредитов

Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества за неуплату кредитов

Киев  •  УНН

 • 20377 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Предоставлены предложения Президента к закону", - говорится на сайте.

Добавим, что законопроект предусматривает продление моратория на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное по валютным кредитам. Предполагается, что такие условия будут действовать до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.

"Продление действия моратория является одним из сдерживающих факторов восстановления ипотеки, является важным в связи с введением карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ожидаемых последствий, в частности в виде падения уровня доступности жилья. При решении этого вопроса не может остаться без внимания ухудшение финансового положения граждан", - говорится в предложениях Президента.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3640 о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

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