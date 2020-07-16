Рада продовжила мораторій на відчуження майна громадян за несплату кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3640 щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Відповідне рішення підтримали 349 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає продовження мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене за валютними кредитами. Передбачається, що такі умови діятимуть до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті.
"Законопроект стосується проблем валютних вкладників. Це гроші, які взяли люди в валюті і розраховувати на стабільність гривні, яку держава не забезпечила. На сьогодні ми маємо складну ситуація, коли мораторій на стягнення з них заборгованості завершується в жовтні, і фактично люди опиняться на вулиці", - сказав під час обговорення законопроекту голова Комітету з питань податкової і митної політики Данило Гетманцев.
Пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині вилучення норми щодо втрати чинності Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" з 21 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо продовження мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.