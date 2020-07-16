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Рада продлила мораторий на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3640 о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Соответствующее решение поддержали 349 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает продление моратория на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное по валютным кредитам. Предполагается, что такие условия будут действовать до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.

"Законопроект касается проблем валютных вкладчиков. Это деньги, которые взяли люди в валюте и рассчитывать на стабильность гривны, которую государство не обеспечило. На сегодня мы имеем сложную ситуация, когда мораторий на взыскание с них задолженности завершается в октябре, и фактически люди окажутся на улице", - сказал во время обсуждения законопроекта глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Предлагается внести изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства в части исключения нормы об утрате силы Закона Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" с 21 октября 2020 года.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о продлении моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

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