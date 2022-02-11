Зеленський увів у дію санкції проти телеканалу НАШ

Цитата

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі №52/2022.

Додамо

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Іншим документом було введено у дію санкції і проти компанії "Вітрина ТВ", яка постачає послуги для заблокованих в Україні каналів.

Раніше

Рада національної безпеки та оборони під час засідання у Харкові запровадила санкції проти телеканалу НАШ на 5 років.

"Введено санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО санкції були запроваджені з подачі СБУ.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 лютого, провів закриту нараду із секретарем РНБО Олексієм Даниловим та співробітниками Офісу президента, на якій дав вказівку знайти факти чи умови, щоб закрити телеканал "НАШ" найближчим часом.

За даними ЗМІ, президент України, незважаючи на свої передвиборчі обіцянки не втручатися у роботу журналістів, перейшов у активну фазу протистояння із телеканалом "НАШ". Після тижневої блокади офісу телеканалу націоналістами на чолі з Євгеном Карасем та Сергієм Стерненком, Зеленський вирішив закрити канал президентським підписом під рішенням РНБО.

Як повідомляли джерела, протистояння Офісу президента з телеканалом "НАШ" може бути пов'язане з можливими достроковими виборами до Верховної Ради після початку імплементації Мінських угод щодо Донбасу. На думку медіа-експертів, закриття "НАШого" практично залишить південно-східний фланг української політики без медіа-освітлення, що дасть додаткові шанси партії "Слуга народу" набрати більшу кількість голосів на Південному Сході України.