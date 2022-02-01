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Зеленський - у залі, ФОПи - під парламентом: Рада відкрила сьому сесію

Зеленський - у залі, ФОПи - під парламентом: Рада відкрила сьому сесію

Київ • УНН

 • 23163 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Верховна Рада дев'ятого скликання у вівторок, 1 лютого, відкрила сьому сесію, у залі присутній Президент України Володимир Зеленський, а під стінами парламенту тривають мітинги, пише УНН.

Деталі

Сесію відкрили близько 10 години під виконання Гімну України.

У сесійну залу парламенту прийшов і Зеленський, який після відкриття сесії звернувся до парламентарів з промовою з трибуни.

Тим часом під Верховною Радою уже другий тиждень триває акція ФОПів.

Доповнення

На початку роботи нової сесії ВР має затвердити порядок денний. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що комітетами пропонується включити до порядку денного 422 питання до першого розділу- це питання, які повністю підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях. До другого розділу питань, які доручається підготувати і доопрацювати, пропонується 1188, разом 1630 питань.

Голова ВР очікує, що парламентарі сьогодні розглянуть і затвердять ці питання. Він також сказав, що затверджено календарний план роботи під час сьомої сесії, відповідно до якого народні депутати 1 лютого будуть працювати пленарно, після цього три наступних дні - у комітетах.

Що стосується протестів ФОПів, то вони проходять через ухвалені раніше правила про застосування РРО. 25 січня ВР зібралася на перше пленарне засідання після тривалих зимових канікул. У той же день учасники акції протесту ФОПів намагалися прорватися до Верховної Ради. Потім почалися сутички.

Після цього у ВР заговорили про розробку нового законопроекту, аби врегулювати спірне питання. У новому законопроекті зі зняттям штрафів з ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО), пропонувалося до лютого не штрафувати, а далі до кінця року за певних умов знизити розмір санкції. Голосування у ВР мало відбутися 1 лютого. Однак, питання зняли, через "заполітизованість", казав голова ВР.

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