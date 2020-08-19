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Зеленський у вересні здійснить візит до Словаччини – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У вересні під час планового візиту Президента України Володимира Зеленського до Словацької Республіки планується підписання відповідної міждержавної угоди. Про це сказав сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Вчора спілкувався з прем’єр-міністром Словаччини, паном Ігорем Матовичем, ми домовились про відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород". У вересні під час планового візиту Президента України до Словацької Республіки планується підписання відповідної міждержавної угоди, і аеропорт "Ужгород" зможе працювати повноцінно, цілодобово", - сказав прем’єр.

З його слів, це "розкриє додаткові можливості для Закарпаття у частині авіасполучення, авіаперевезень і повноцінно зв’яже аеропорт "Ужгород" з міжнародним авіасполученням, а також сполученням з усією Україною".

Як повідомляв раніше УНН, візит Зеленського до Словаччини планується на осінь.

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