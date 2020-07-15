Візит Зеленського до Словаччини планується на осінь - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Президента України Володимира Зеленського на осінь запланований офіційний візит до Словаччини. Як повідомили у пресслужбі МЗС, під час візиту планується підписання двосторонньої Угоди щодо регулярного авіасполучення, передає УНН.
Як повідомилиу МЗС, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Іваном Корчоком. Зокрема йшлося і про стан опрацювання проекту двосторонньої Угоди щодо регулярного авіасполучення.
“Україна виконала вимоги для підписання угоди та очікує від Словаччини оперативного завершення внутрішньодержавних процедур з підготовки документу до підписання”, — зазначив Дмитро Кулеба.
Іван Корчок запевнив, що робота над угодою є пріоритетом для словацької сторони з огляду на попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який запланований на осінь.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента Словацької Республіки Зузани Чапутової відвідати Словаччину з офіційним візитом, певно, після завершення карантину.