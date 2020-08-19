Зеленский в сентябре совершит визит в Словакию - Шмыгаль

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94202 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103873 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129655 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109007 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129210 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101707 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102444 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104259 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102000 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Зеленский в сентябре совершит визит в Словакию - Шмыгаль

Зеленский в сентябре совершит визит в Словакию - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 9777 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В сентябре во время планового визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения. Об этом сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Вчера общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матовичем, мы договорились о восстановлении полноценной работы аэропорта "Ужгород". В сентябре во время планового визита Президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, и аэропорт "Ужгород" сможет работать полноценно, круглосуточно", - сказал премьер.

По его словам, это "раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части авиасообщение, авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт "Ужгород" с международным авиасообщением, а также сообщением со всей Украиной".

Как сообщал ранее УНН, визит Зеленского в Словакию планируется на осень.

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