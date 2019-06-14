Зеленський у роковини збиття Іл-76 приїхав у Міноборони на вшанування загиблих

КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Степан Полторак вшанували військовослужбовців Збройних сил України, які загинули цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.