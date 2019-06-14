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Зеленський у роковини збиття Іл-76 приїхав у Міноборони на вшанування загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Степан Полторак вшанували військовослужбовців Збройних сил України, які загинули цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на сході України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зеленський у роковини збиття Іл-76 приїхав у Міноборони на вшанування загиблих

"Сьогодні, 14 червня, в Мінборони України відбувся щоденний ранковий церемоніал вшанування військовослужбовців ЗСУ, які загинули цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на сході України. У пам’ятному заході взяли участь Президент України, міністр оборони України, керівництво оборонного відомства, офіцери та працівники структурних підрозділів Міноборони, Генштабу, військовослужбовці Київського гарнізону, рідні та близькі загиблих українських військовослужбовців", - повідомили в оборонному відомстві.

Сьогодні, 14 червня, дзвін пам’яті пролунав 54 рази.

"У цей день у 2014 році внаслідок терористичного акту в ніч на 14 червня було збито військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗС України, на борту якого було 40 десантників та 9 членів екіпажу", - нагадали в Міноборони.

Присутні вшанували пам’ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до стели.

Нагадаємо, у ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили транспортний літак Збройних сил України, в авіакатастрофі загинуло 49 осіб, включно із 40 десантниками 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

СБУ повідомила, що встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76, що сталося п'ять років тому у небі над Луганськом.

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