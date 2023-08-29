Зеленський та прем'єр Японії проведуть переговори - ЗМІ

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«Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда організує телефонні переговори з Президентом України Володимиром Зеленським… Очікується, що обговорення буде зосереджене на підтвердженні солідарності з Києвом і наданні допомоги для відновлення країни», - ідеться в повідомленні.

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Зазначено, що переговори, які потенційно відбудуться у вівторок, 29 серпня, підуть за запланованою двосторонньою зустріччю в липні під час саміту НАТО в Литві, яка не відбулася через тривалі дискусії. На той час два лідери змогли провести лише короткий обмін думками.

«Кісіда також, імовірно, скористається цими переговорами для узгодження позицій із Зеленським перед самітом G20 в Індії наступного місяця, де він планує обговорити допомогу Україні та триваючі санкції проти росії з іншими лідерами. Очікується, що на саміті візьме участь і росія», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Японія надасть Україні допомогу обсягом до 7 млрд доларів залежно від потреб.