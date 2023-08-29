Зеленский и премьер Японии проведут переговоры - СМИ

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«Премьер-министр Японии Фумио Кисида организует телефонные переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским… Ожидается, что обсуждение будет сосредоточено на подтверждении солидарности с Киевом и предоставлении помощи для восстановления страны», - говориться в сообщении.

Детали

Указано, что переговоры, которые потенциально состоятся во вторник, 29 августа, последуют за запланированной двусторонней встречей в июле во время саммита НАТО в Литве, которая не состоялась из-за длительных дискуссий. В то время два лидера смогли провести лишь краткий обмен мнениями.

«Кисида также, вероятно, воспользуется этими переговорами для согласования позиций с Зеленским перед саммитом G20 в Индии в следующем месяце, где он планирует обсудить помощь Украине и продолжающиеся санкции против россии с другими лидерами. Ожидается, что на саммите примет участие и россия», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Япония предоставит Украине помощь в размере до 7 млрд долларов в зависимости от потребностей.