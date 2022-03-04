Зеленський: Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з головою групи Світового банку Девідом Малпассом. Про це Глава держави написав у своєму Twitter, пише УНН.
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"Триває діалог з фінансовими партнерами – поговорив з головою групи Світового банку Девідом Малпассом. Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати Україну. Це важливо для подолання наслідків російської агресії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Зеленський розповів Ердогану про ядерний тероризм Росії.
Триває діалог з фінансовими партнерами – поговорив з головою Групи @WorldBank @DavidMalpassWBG. Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати