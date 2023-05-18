Зеленський створив раду щодо деокупації Криму: хто у складі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від окупантів та його повноцінного повернення в державну систему нашої країни.
За словами Президента, з метою підготовки до реінтеграції півострова він підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.
До неї зокрема увійшли:
Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Голова Консультативної ради;
Ірина Верещук — віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Олексій Данілов — секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Еміне Джапарова — перший заступник міністра закордонних справ України;
Наріман Джелялов — перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою);
Мустафа Джемілєв — народний депутат України (за згодою);
Андрій Єрмак — Керівник Офісу Президента України;
Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ України;
Андрій Костін — Генеральний прокурор (за згодою);
Олександр Кубраков — віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України;
Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ України;
Дмитро Лубінець — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою);
Василь Малюк — Голова Служби безпеки України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський: повернення Криму Україні обов'язково відбудеться