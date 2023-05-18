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Зеленський створив раду щодо деокупації Криму: хто у складі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від окупантів та його повноцінного повернення в державну систему нашої країни.

За словами Президента, з метою підготовки до реінтеграції півострова він підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

До неї зокрема увійшли:

Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Голова Консультативної ради;

Ірина Верещук — віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Олексій Данілов — секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Еміне Джапарова — перший заступник міністра закордонних справ України;

Наріман Джелялов — перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою);

Мустафа Джемілєв — народний депутат України (за згодою);

Андрій Єрмак — Керівник Офісу Президента України;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ України;

Андрій Костін — Генеральний прокурор (за згодою);

Олександр Кубраков — віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ України;

Дмитро Лубінець — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою);

Василь Малюк — Голова Служби безпеки України.

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