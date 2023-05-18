Зеленский создал совет по деоккупации Крыма: кто в составе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему нашей страны.
По словам Президента, с целью подготовки к реинтеграции полуострова он подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.
В него в частности вошли:
Зеленский Владимир Александрович — Президент Украины, Председатель Консультативного совета;
Ирина Верещук — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Алексей Данилов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Эмине Джапарова — первый заместитель министра иностранных дел Украины;
Нариман Джелялов — первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа (по согласию);
Мустафа Джемилев — народный депутат Украины (по согласию);
Андрей Ермак — Руководитель Офиса Президента Украины;
Игорь Клименко — министр внутренних дел Украины;
Андрей Костин — Генеральный прокурор (по согласию);
Александр Кубраков — вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины;
Дмитрий Лубинец — Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (по согласию);
Василий Малюк — Председатель Службы безопасности Украины.
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