Зеленский создал совет по деоккупации Крыма: кто в составе

Детали

Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему нашей страны.

По словам Президента, с целью подготовки к реинтеграции полуострова он подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

В него в частности вошли:

Зеленский Владимир Александрович — Президент Украины, Председатель Консультативного совета;

Ирина Верещук — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Алексей Данилов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Эмине Джапарова — первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Нариман Джелялов — первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа (по согласию);

Мустафа Джемилев — народный депутат Украины (по согласию);

Андрей Ермак — Руководитель Офиса Президента Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел Украины;

Андрей Костин — Генеральный прокурор (по согласию);

Александр Кубраков — вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;

Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины;

Дмитрий Лубинец — Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (по согласию);

Василий Малюк — Председатель Службы безопасности Украины.

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