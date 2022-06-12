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Зеленський створив Лисичанську міську військову адміністрацію

Зеленський створив Лисичанську міську військову адміністрацію

Київ • УНН

 • 105598 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення військової адміністрації у місті Лисичанськ Луганської області. Про це йдеться на сайті ОП, передає УНН.

Цитата

“На виконання Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ постановляю утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області”, — йдеться в повідомленні.

Своїм розпорядженням Зеленський призначив начальником Лисичанської військової адміністрації Шибіка Валерія Сергійовича.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

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