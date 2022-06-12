Зеленський створив Лисичанську міську військову адміністрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення військової адміністрації у місті Лисичанськ Луганської області. Про це йдеться на сайті ОП, передає УНН.
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“На виконання Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ постановляю утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області”, — йдеться в повідомленні.
Своїм розпорядженням Зеленський призначив начальником Лисичанської військової адміністрації Шибіка Валерія Сергійовича.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.