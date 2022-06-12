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Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию

Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в городе Лисичанск Луганской области. Об этом говорится на сайте ОП, передает УНН.

Цитата

“На исполнение Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ постановляю образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области”, — говорится в сообщении.

Своим распоряжением Зеленский назначил начальником Лисичанской военной администрации Шибика Валерия Сергеевича.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

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