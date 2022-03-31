Зеленський: "Стінгери" і "Панцерфаусти" дозволяють триматися, але це - не зброя перемоги

Цитата

"Стінгери" і "Панцерфаусти" дозволяють триматися, боротися. Проте - це не зброя перемоги. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші міста, де росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дозволить вигнати окупантів з нашої землі. Літаки, танки, протиповітряні NASAMS і протитанкові Spike, снаряди, ракети тощо”, - сказав Зеленський.

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З його слів, Нідерланди мають цей перелік, і, як сподівається він, знайдуть можливість допомогти Україні із цим.

Президент також закликав Нідерланди впливати на міжнародні інституції, щоб злочини російських окупантів повинні отримати покарання.

“Депортації, масові вбивства, знищення цивільної інфраструктури, бомбардування лікарень - усе це має отримати відповідь від демократичної спільноти”, - зазначив Глава держави.

Доповнення

Напередодні Зеленський, звертаючись до політиків і народу Норвегії, закликав державу надати Україні конкретні види озброєння.