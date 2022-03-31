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Зеленский: "Стингеры" и "Панцерфаусты" позволяют держаться, но это - не оружие победы

Киев • УНН

 • 110555 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Нидерландов призвал предоставить Украине оружие, которым она сможет победить агрессора, передает корреспондент УНН.

Зеленский: "Стингеры" и "Панцерфаусты" позволяют держаться, но это - не оружие победы

Цитата

"Стингеры" и "Панцерфаусты" позволяют держаться, бороться. Однако - это не оружие победы. Нам позарез нужно такое оружие, с которым можно сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши города, где россия устраивает искусственный голод. Нам нужно такое оружие, которое позволит изгнать оккупантов с нашей земли. Самолеты, танки, противовоздушные NASAMS и противотанковые Spike, снаряды, ракеты и тому подобное”, - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, Нидерланды имеют этот перечень, и, как надеется он, найдут возможность помочь Украине с этим.

Президент также призвал Нидерланды влиять на международные институты, ибо преступления российских оккупантов должны получить наказание.

“Депортации, массовые убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, бомбардировки больниц - все это должно получить ответ от демократического сообщества”, - отметил Глава государства.

Дополнение

Накануне Зеленский, обращаясь к политикам и народу Норвегии, призвал государство предоставить Украине конкретные виды вооружения.

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