Зеленський розповів, що він би нічого не змінював, якби міг повернутись на рік назад

“А є така можливість — повернутись на рік назад? Чи змінив би я щось — ні. Я впевнений, що був правильний вибір. Я хотів допомогти країні, Ми знали, що в нас війна на Донбасі, але ми не знали, що нас чекає світова економічна криза, коронавірус, Іранська трагедія. І багато чого, щодня є виклики. І тому, коли ти готуєш програму, наприклад, нашу передвиборчу програму, коли ми всією командою: ось, ми хочемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І скільки у нас на це є — у нас на це є п’ять років. Та ми за один рік це зробимо! Зараз ти бачиш, що є умови, до яких ти не готовий”, — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що не готовий був не тільки він, а й суспільство. В результаті — не одразу все виходить.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах з найбільшим результатом за всю історію України.

Також нагадаємо, що Президент анонсував проведення пресконференції після завершення карантину.