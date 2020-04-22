Зеленський анонсував проведення пресконференції після завершення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Після завершення карантину Президент України Володимир Зеленський планує провести пресконференцію, під час якої журналісти зможуть поставити питання щодо підсумків року президентства. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Офісу Президента.
"Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що сьогодні о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента України у соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.
Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах з найбільшим результатом за всю історію України.
Також нагадаємо, що до річниці президентства команда Зеленського підбила підсумки роботи за рік.