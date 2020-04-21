Команда Зеленського підбила підсумки роботи за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. "Команда Зеленського" опублікувала перелік з 12 речей, які змінились за рік президентства Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку команди Зеленського в Facebook.
Так, за інформацією команди Президента, "Україна дізналася при Зеленському" про те, що, серед переліку з 12 пунктів, "запровадити ринок землі – можливо, а "міністр – не святий: якщо він не впорається – може залишити посаду навіть за місяць".
Також у переліку - Президент може давати пресконференцію 14 годин, міністр може добровільно піти на карантин, тільки щоб заспокоїти людей.
Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах з найбільшим результатом за всю історію України.