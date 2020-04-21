Команда Зеленского подвела итоги работы за год
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. "Команда Зеленского" опубликовала перечень из 12 вещей, которые изменились за год президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу команды Зеленского в Facebook.
Так, по информации команды Президента, "Украина узнала при Зеленском" о том, что, среди перечня из 12 пунктов, "ввести рынок земли - возможно, а "министр - не святой, если он не справится - может покинуть пост даже за месяц".
Также в перечне - Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.