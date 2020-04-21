Команда Зеленского подвела итоги работы за год

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25468 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73304 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100738 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127123 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128037 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170735 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121453 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156304 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Команда Зеленского подвела итоги работы за год

Команда Зеленского подвела итоги работы за год

Киев  •  УНН

 • 47267 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. "Команда Зеленского" опубликовала перечень из 12 вещей, которые изменились за год президентства Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу команды Зеленского в Facebook.

Так, по информации команды Президента, "Украина узнала при Зеленском" о том, что, среди перечня из 12 пунктов, "ввести рынок земли - возможно, а "министр - не святой, если он не справится - может покинуть пост даже за месяц".

Также в перечне - Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю Украины.

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