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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Зеленский рассказал, что он бы ничего не менял, если бы мог вернуться на год назад

Зеленский рассказал, что он бы ничего не менял, если бы мог вернуться на год назад

Киев  •  УНН

 • 17556 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если бы он имел возможность вернуться на год назад - то ничего бы не менял, потому что уверен, что это был правильный выбор. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.

“А есть такая возможность — вернуться на год назад? Изменил бы я что-то — нет. Я уверен, что был правильный выбор. Я хотел помочь стране, мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономический кризис, коронавирус, иранская трагедия. И многое, каждый день есть вызовы. И поэтому, когда ты готовишь программу, например, нашу предвыборную программу, когда мы всей командой: вот, мы хотим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сколько у нас на это есть — у нас на это пять лет. И мы за один год это сделаем! Сейчас ты видишь, что есть условия, к которым ты не готов”, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что не готов был не только он, но и общество. В результате — не сразу все получается.

Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю независимой Украины.

Также напомним, что Президент анонсировал проведение пресс конференции после завершения карантина.

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