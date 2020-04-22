Зеленский рассказал, что он бы ничего не менял, если бы мог вернуться на год назад

“А есть такая возможность — вернуться на год назад? Изменил бы я что-то — нет. Я уверен, что был правильный выбор. Я хотел помочь стране, мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономический кризис, коронавирус, иранская трагедия. И многое, каждый день есть вызовы. И поэтому, когда ты готовишь программу, например, нашу предвыборную программу, когда мы всей командой: вот, мы хотим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сколько у нас на это есть — у нас на это пять лет. И мы за один год это сделаем! Сейчас ты видишь, что есть условия, к которым ты не готов”, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что не готов был не только он, но и общество. В результате — не сразу все получается.

Напомним, 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах с наибольшим результатом за всю историю независимой Украины.

Также напомним, что Президент анонсировал проведение пресс конференции после завершения карантина.