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Зеленський розповів про ціль поїздки в Естонію та Литву

Зеленський розповів про ціль поїздки в Естонію та Литву

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом вирушив до Естонії та Литви, щоб обговорити протидію спільних загроз зі Сходу. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.

"Їду до наших добрих друзів та надійних союзників – у Естонію та Литву. Маємо обговорити протидію спільним загрозам зі Сходу та спільні можливості на Заході. Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні Кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям", - написав Зеленський.

Раніше УНН повідомляв, Президент України Володимир Зеленський 26 листопада з офіційним візитом відвідає Естонію.

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