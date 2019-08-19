Зеленський розпочав зустріч з Нетаньягу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу, який перебуває у Києві з офіційним візитом, розпочалася у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У Києві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу", - вказали в ОПУ.
Потому під головуванням Президента України та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль відбудуться українсько-ізраїльські переговори.
Крім того, заплановане підписання двосторонніх документів.
Також Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу вшанують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.
Нагадаємо, Прем'єр Ізраїлю розпочав візит до України з покладання квітів.