Зеленський: росія дуже нервово сприймає активність України

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“Крок за кроком ідемо надважливим тижнем і щоденно робимо все, щоб ні в кого не було сумнівів, що Україна заслуговує на кандидатство. Щоденно доводимо, що ми вже є частиною об’єднаного європейського, я б навіть сказав, ціннісного простору... Рухаємось до головного рішення Європейської Ради, яке буде ухвалене в п’ятницю. Як я і передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це — зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою”, — сказав Зеленський.

Додамо

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.