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Зеленський рекомендує українцям готуватися до літа і займатися фізкультурою під час карантину

Зеленський рекомендує українцям готуватися до літа і займатися фізкультурою під час карантину

Київ • УНН

 • 15573 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський рекомендує українцям під час карантину почати готуватися до літа і займатися фізкультурою. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

"І традиційна порада чим зайнятися на карантині. Не за горами літо, а отже саме час згадати про фізичну форму. В інтернеті ви знайдете безліч відеокурсів для тренувань вдома. За словами медиків, особливо сьогодні фізкультура потрібна всім, але без фанатизму і гонитви за рекордами.Будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам 36,6", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНН раніше, тренер Президента України Володимира Зеленського Дмитро Ткаченко розповів, що у домашніх умовах, під час карантину, у людей є достатньо умов для занняття фізкультурою, але не треба завдавати організму додаткового стресу неадекватними фізичними навантаженнями.

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