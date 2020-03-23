Зеленский рекомендует украинцам готовиться к лету и заниматься физкультурой во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует украинцам во время карантина начать готовиться к лету и заниматься физкультурой. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
"И традиционный совет чем заняться на карантине. Не за горами лето, а значит самое время вспомнить о физической форме. В интернете вы найдете множество видеокурсов для тренировок дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но без фанатизма и погони за рекордами. Будьте здоровы, дорогие украинцы. Желаю вам 36,6", - сказал Зеленский.
Как сообщал ранее УНН, тренер Президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Ткаченко рассказал, что в домашних условиях, во время карантина, у людей есть достаточно условий для занняття физкультурой, но не надо наносить организму дополнительный стресс неадекватными физическими нагрузками.