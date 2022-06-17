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Зеленський разом з Джонсоном відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир і прогулялися Михайлівською площею

Зеленський разом з Джонсоном відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир і прогулялися Михайлівською площею

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в нашій країні з візитом, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

Лідери двох держав поставили свічки біля іконостаса. Священнослужителі подарували Прем’єр-міністру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері. Володимир Зеленський і Борис Джонсон також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Окрім цього, лідери відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

Експозицію розгорнуто на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика «Тигр». Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

Вони також поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю, та привітали киян, які зібралися біля Михайлівської площі.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії здійснив другий неочікуваний візит до Києва.

Джонсон – перший лідер країн «Великої сімки», що прибув до нашої країни з початку російсько-української війни.

Під час зустрічі Зеленський та Джонсон обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї, а також потужну санкційну політику проти росії.

Джонсон також заявив, що після перемоги над російськими окупантами настане день, і країни-партнери говоритимуть про майбутнє вільної України.

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