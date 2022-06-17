Одного дня країни-партнери говоритимуть про майбутнє вільної України – Джонсон

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"Буде цей момент, коли треба буде говорити про майбутнє, але це вже буде в контексті вільної України. Будуть інші країни, які будуть займатися гарантіями безпеки. І ми разом з партнерами будемо працювати над відновленням вашої країни", - заявив прем'єр Британії.

Доповнення

Під час брифінгу з Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великобританії заявив, що російська армія перебуває під значним тиском, зазнає тяжких втрат та колосально витрачає своє озброєння.

Окрім цього, Зеленський та Джонсон обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї, а також потужну санкційну політику проти росії.