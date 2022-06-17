Російська армія перебуває під значним тиском та зазнає колосальних втрат у війні в Україні – Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російська армія перебуває під значним тиском, зазнає тяжких втрат та колосально витрачає своє озброєння. Про це під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає УНН.
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“Є всі ознаки й докази, що війська рф перебувають під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли тих цілей, які визначили для себе на перший тиждень”, – наголосив Джонсон.
Деталі
Він зазначив, що розуміє необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, які російський диктатор володимир путін взяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі.
Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.
“Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України”, – заявив прем’єр Британії.
Доповнення
Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї, а також потужну санкційну політику проти росії.