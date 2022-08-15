Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: що обговорили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, на засіданні обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі.. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.
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«Під голосуванням Президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача», - написав Данілов у Twitter.
Крім того, за його словами, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», уведеного в дію Указом Президента України від 26.08.2021 №446.
«Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення», - повідомив Данілов.
Доповнення
4 серпня на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було обговорено, зокрема питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.