Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсудили

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«Под голосованием Президента состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего», - написал Данилов в Twitter.

Кроме того, по его словам, был заслушан доклад о состоянии выполнения решения СНБО Украины «О безотлагательных мерах по киберобороне государства», введенного в действие Указом Президента Украины от 26.08.2021 №446.

«По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения», - сообщил Данилов.

Дополнение

4 августа на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был обсужден, в частности, вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.