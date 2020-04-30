Зеленський провів розмову з президентом Польщі: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Сторони обговорили зусилля щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу, енергетичну безпеку та ситуацію на сході України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
Так, повідомляється, що, перш за все, глави держав продовжили координацію дій, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу для громадян обох держав.
Окрему увагу приділено механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому.
“Знаю про вашу нещодавню ініціативу щодо активізації співпраці європейських держав для ефективного подолання подібних викликів у майбутньому. Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу”, — зазначив Зеленський.
У пресслужбі повідомили також, що під час розмови Глава Української держави подякував за медичне обладнання, яке Польща надала Україні, а також за фінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Анджей Дуда високо оцінив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією.
Президент Польщі запевнив у незмінній підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України. Окремо відзначено помітну роль представників Збройних сил України у складі командування Литовсько-польсько-української бригади.
“Важливою темою розмови стала співпраця України та Польщі у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та практичної реалізації підписаного в серпні 2019 року тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики”, — йдеться в повідомленні.
Також за інформацією пресслужби Президент України поінформував польського колегу про ситуацію на Донбасі та щодо виконання домовленостей, досягнутих у рамках Нормандського саміту, який відбувся торік у Парижі. Дуда запевнив, що Польща дотримується чіткої позиції щодо підтримки відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Зеленський побажав Дуді успіхів у організації виборів у Польщі, перший тур яких призначений на 10 травня.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Литва Гітанасом Науседою.