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Зеленський провів розмову з президентом Польщі: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Сторони обговорили зусилля щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу, енергетичну безпеку та ситуацію на сході України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

Зеленський провів розмову з президентом Польщі: деталі

Так, повідомляється, що, перш за все, глави держав продовжили координацію дій, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу для громадян обох держав.

Окрему увагу приділено механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому.

“Знаю про вашу нещодавню ініціативу щодо активізації співпраці європейських держав для ефективного подолання подібних викликів у майбутньому. Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу”, — зазначив Зеленський.

У пресслужбі повідомили також, що під час розмови Глава Української держави подякував за медичне обладнання, яке Польща надала Україні, а також за фінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Анджей Дуда високо оцінив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією.

Президент Польщі запевнив у незмінній підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України. Окремо відзначено помітну роль представників Збройних сил України у складі командування Литовсько-польсько-української бригади.

“Важливою темою розмови стала співпраця України та Польщі у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та практичної реалізації підписаного в серпні 2019 року тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики”, — йдеться в повідомленні.

Також за інформацією пресслужби Президент України поінформував польського колегу про ситуацію на Донбасі та щодо виконання домовленостей, досягнутих у рамках Нормандського саміту, який відбувся торік у Парижі. Дуда запевнив, що Польща дотримується чіткої позиції щодо підтримки відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський побажав Дуді успіхів у організації виборів у Польщі, перший тур яких призначений на 10 травня.

Як повідомляв УНН, раніше цього тижня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Литва Гітанасом Науседою. 

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