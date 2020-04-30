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Зеленский провел разговор с президентом Польши: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Стороны обсудили усилия по преодолению последствий пандемии коронавируса, энергетической безопасности и ситуацию на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Президента.

Зеленский провел разговор с президентом Польши: детали

Так, сообщается, что, прежде всего, главы государств продолжили координацию действий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса для граждан обоих государств.

Особое внимание уделено механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем.

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", - отметил Зеленский.

В пресс-служба сообщили также, что во время разговора Глава Украинского государства поблагодарил за медицинское оборудование, что Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны Европейского Союза. Дуда высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировку медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.

Президент Польши заверил в неизменной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельно отмечено заметную роль представителей Вооруженных сил Украины в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

"Важной темой разговора стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Также по информации прессслужбы Президент Украины проинформировал польского коллегу о ситуации нв Донбассе и по выполнению договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского саммита, который состоялся в прошлом году в Париже. Дуда заверил, что Польша придерживается четкой позиции по поддержке восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский пожелал Дуде успехов в организации выборов в Польше, первый тур которых назначен на 10 мая.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Литва Гитанасом Науседой.

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