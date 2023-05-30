Зеленський провів першу в історії дипломатичних відносин телефонну розмову з президентом Кабо-Верде
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів першу в історії дипломатичних відносин телефонну розмову з президентом Кабо-Верде, передає УНН.
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"Продовжуємо системну роботу з Глобальним Півднем. Провів першу в історії дипломатичних відносин телефонну розмову з Президентом Кабо-Верде Жозе Марією Невешем. Дякую за лідерську позицію в групі малих острівних держав на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - інформував президент України.
Зеленський розповів про українську формулу миру та запропонував Кабо-Верде долучитися до її реалізації.
"Обговорили тему глобальної продовольчої безпеки, зокрема українську гуманітарну ініціативу "Зерно з України", - додав він.
Додамо
Канцлер Німеччини Шольц сьогодні провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні.