Канцлер Шольц провів телефонну розмову із Зеленським: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Канцлер Німеччини Шольц сьогодні провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби канцлера.
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"Президент Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх авіаударів росії українськими містами та об'єктами критичної інфраструктури. Він подякував федеральному уряду за військову підтримку, особливо за зміцнення системи ППО України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Канцлер засудив поновлення російських авіаударів по цивільних об'єктах України та підтвердив непорушну солідарність з Україною перед російською агресією. Він заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.
Федеральний канцлер та Президент України домовилися продовжити конструктивний обмін думками, у тому числі з метою глобальної підтримки мирного рішення, та залишатися у тісному контакті.
Додамо
росія не полишає своїх спроб завдати руйнівних ударів по Києву. За останні кілька днів зросла щільність атак ворога. У ніч проти 30 травня росія знову атакувала Київ. Повітряна тривога тривала близько трьох годин, вибухи було чути у різних районах столиці.
У Національній поліції України повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів 13 людей отримали поранення, ще одна лдина загинула.