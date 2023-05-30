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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Канцлер Шольц провел телефонный разговор с Зеленским: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Канцлер Германии Шольц сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы канцлера.

Цитата

"Президент Зеленский проинформировал о последствиях недавних авиаударов россии по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, особенно за укрепление системы ПВО Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Канцлер осудил возобновление российских авиаударов по гражданским объектам Украины и подтвердил незыблемую солидарность с Украиной перед российской агрессией. Он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в частности в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

Федеральный канцлер и Президент Украины договорились продолжить конструктивный обмен мнениями, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, и оставаться в тесном контакте.

Добавим

россия не оставляет своих попыток нанести разрушительные удары по Киеву. За последние несколько дней возросла плотность атак врага. В ночь на 30 мая россия снова атаковала Киев. Воздушная тревога длилась около трех часов, взрывы были слышны в разных районах столицы.

В Национальной полиции Украины сообщили, что в результате вражеских обстрелов 13 человек получили ранения, еще один человек погиб.

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