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Зеленский провел первый в истории дипломатических отношений телефонный разговор с президентом Кабо-Верде

Зеленский провел первый в истории дипломатических отношений телефонный разговор с президентом Кабо-Верде

Киев • УНН

 • 411055 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский провел первый в истории дипломатических отношений телефонный разговор с президентом Кабо-Верде, передает УНН.

Цитата

"Продолжаем системную работу с Глобальным Югом. Провел первый в истории дипломатических отношений телефонный разговор с Президентом Кабо-Верде Жозе Марией Невешем. Спасибо за лидерскую позицию в группе малых островных государств в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — информировал президент Украины.

Зеленский рассказал об украинской формуле мира и предложил Кабо-Верде присоединиться к ее реализации.

"Обсудили тему глобальной продовольственной безопасности, в частности, украинскую гуманитарную инициативу "Зерно из Украины", — добавил он.

Добавим

Канцлер Германии Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним политическую, военную и гуманитарную ситуацию в Украине.

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