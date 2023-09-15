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Зеленський провів нараду з командою ОП щодо захисту інтересів України та принципів вільної торгівлі з ЄС

Зеленський провів нараду з командою ОП щодо захисту інтересів України та принципів вільної торгівлі з ЄС

Київ • УНН

 • 188005 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями та командою Офісу Глави держави щодо подальшої тактики захисту інтересів нашої держави та принципів вільної торгівлі із Європейським Союзом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ОП.

Деталі 

Нарада відбулася відразу після розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, за результатами якої було домовлено, що всі тимчасові обмежувальні заходи ЄС втрачають чинність сьогодні, 15 вересня.

Зеленський разом із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром аграрної політики Миколою Сольським, заступником міністра економіки – торговим представником України Тарасом Качкою, а також заступниками керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою та Ростиславом Шурмою спланував подальші кроки щодо підтримки українських аграріїв. 

На нараді було домовлено, що протягом найближчого часу буде напрацьовано низку ефективних заходів, які допоможуть уникнути виникнення подібних криз у майбутньому й захистять принципи вільної конкуренції у Європі.

Україна перебуває в постійному контакті з європейськими партнерами та відпрацьовує практичне рішення, яке дасть змогу оптимізувати аграрний експорт в інтересах усієї європейської співдружності та не завдасть збитків вітчизняній економіці.

Президент України розраховує, що Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень щодо українського експорту в майбутньому. Можливі односторонні обмеження з боку деяких країн – членів ЄС отримають відповідну реакцію України.

Учасники наради висловили переконання, що наша держава, як майбутній член Євросоюзу спільно з європейськими партнерами, має вже зараз працювати над довгостроковими рішеннями та постійною лібералізацією, що сприятиме зміцненню безпеки та вільної торгівлі у Європі.

Нагадаємо

Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

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