Зеленський провів кадрові перестановки в АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснив низку кадрових перестановок в Антимонопольному комітеті України, підписавши відповідні укази, передає УНН.
Так, Президент звільнив Анну Артеменко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, підписавши указ №642/2019.
Також Глава держави здійснив одразу два призначення.
Відповідно до указу №644/2019 Ірину Копайгору він призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, а Ольгу Піщанську, відповідно до указу №643/2019, призначив першим заступником Голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.
Нагадаємо, Зеленський звільнив Муженка з військової служби.