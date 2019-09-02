Зеленський провів кадрові перестановки в АМКУ

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснив низку кадрових перестановок в Антимонопольному комітеті України, підписавши відповідні укази, передає УНН

Так, Президент звільнив Анну Артеменко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, підписавши указ №642/2019.

Також Глава держави здійснив одразу два призначення.

Відповідно до указу №644/2019 Ірину Копайгору він призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, а Ольгу Піщанську, відповідно до указу №643/2019, призначив першим заступником Голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Муженка з військової служби.

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