Зеленський прокоментував "черги" в Херсоні по російські паспорти

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“На окупованій території та в росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, роздачу паспортів у Мелітополі. І я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення... Що ж, це більше схоже не на чергу по паспорти, а на намагання отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово”, — сказав він.

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Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, жителі тимчасово захопленого Херсона відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів.