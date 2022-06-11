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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський прокоментував "черги" в Херсоні по російські паспорти

Зеленський прокоментував "черги" в Херсоні по російські паспорти

Київ • УНН

 • 246347 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що в “чергах” по російські паспорти в тимчасово захоплених Херсоні та Мелітополі стояли кілька колаборантів та люди з їхнього оточення, передає УНН.

 

Цитата

“На окупованій території та в росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, роздачу паспортів у Мелітополі. І я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення... Що ж, це більше схоже не на чергу по паспорти, а на намагання отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово”, — сказав він.

Додамо

Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, жителі тимчасово захопленого Херсона відмовилися брати участь у роздачі російських паспортів.

Українські Національні Новини

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