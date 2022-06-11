Зеленский прокомментировал "очереди" в Херсоне за российскими паспортами

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“На оккупированной территории и в россии активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, раздачу паспортов в Мелитополе. И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы хотят русские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что же, это больше похоже не на очередь по паспорта, а на попытки получить билет, чтобы убежать. Очень показательно”, — сказал он.

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Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, жители временно захваченного Херсона отказались участвовать в раздаче российских паспортов.