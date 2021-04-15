Зеленський проінформував ще одного іноземного лідера про ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо. Про це глава держави написав у себе в Twitter, передає УНН.
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“Дякую Саулі Нііністьо за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за медичну реабілітацію наших ветеранів. Для України важлива співпраця з Фінляндії у протидії інформаційній війні, спільна потужна відповідь на гібридні виклики. Бажаю фінському народу здоров’я в часи COVID-19”, - написав Глава держави.
Деталі
У пресслужбі Президента повідомили деталі переговорів двох лідерів.
Так, повідомляється, що Глава Української держави поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни та концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії.
Обговорено співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам як одного з ключових елементів забезпечення національної безпеки України та Фінляндії.
Окрему увагу приділено актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.
Що було раніше
Зауважимо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою, якому також доповів про ситуацію на сході України.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.