Зеленський про звинувачення в обстрілі Бєлгорода: Україна ніколи не використовувала зброю для атаки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський коментуючи звинувачення росії в обстрілі Бєлгорода заявив, що Україна ніколи не використовувала зброю, щоб атакувати рф. Про це він повідомив в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає УНН.
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"Ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати рф або будь-кого іншого. Ми використовуємо зброю, щоб захищатися від того, хто на нас наступає… Вони забувають, що є супутники й можна все побачити", - сказав Зеленський.
Контекст
Слідчий комітет рф стверджує, що нібито причиною вибуху на складі з боєприпасами під Бєлгородом 29 березня стала ракета з комплексу "Точка У", яка нібито була випущена з боку України.
Додамо
Відомо, що росія застосовує у війні проти України ракетний комплекс "Точка-У". Балістична ракета "Точки-У" здатна бити на відстань до 120 км.
Доповнення
Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомляв, що вибухи в селі Червоний Жовтень Бєлгородського району росії сталися через пожежу на складі боєприпасів.
В районі села Червоний Жовтень Бєлгородського району прогриміли вибухи. Попередньою причиною назвали "людський фактор".
Російські ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, горів склад боєприпасів.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що самовільна детонація боєприпасів в російському Бєлгороді є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, в тому числі і часів Другої світової війни.